Berlin'de ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.



Berlin Merkez Tren İstasyonu önündeki Washington Meydanı'nda toplanan yaklaşık 350 kişi, kararı protesto ederek, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

"Kudüs Filistin'in başkentidir", "Filistin için özgürlük'' yazan döviz ve pankartlar açan göstericiler, sloganlar atarak, ABD ve İsrail'e tepkilerini dile getirdi.



Grup adına açıklama yapan Ahmad Muhaisen, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararı kınadıklarını belirtti.

Kararın barış sürecini tehlikeye attığını ifade eden Muhaisen, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kalacağını söyledi.



Almanya Filistin dernekleri adına dağıtılan basın bildirisinde de Donald Trump'ın kararının bölgedeki 2 devletli çözüm umutlarını yıkabileceği uyarısında bulunuldu.