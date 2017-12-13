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  3. Berlin'de ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

'de 'nin kararı edildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 23:17 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 01:54
Berlin'de ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

'nın başkenti 'de, 'nin 'in başkenti olarak tanıma kararı edildi.

'nın başkenti 'de, 'nin 'in başkenti olarak tanıma kararı edildi.

Berlin Merkez Tren İstasyonu önündeki Washington Meydanı'nda toplanan yaklaşık 350 kişi, kararı protesto ederek, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

"Kudüs 'in başkentidir", "Filistin için özgürlük'' yazan döviz ve pankartlar açan göstericiler, sloganlar atarak, ABD ve İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Ahmad Muhaisen, ABD Başkanı 'ın aldığı kararı kınadıklarını belirtti.

Kararın barış sürecini tehlikeye attığını ifade eden Muhaisen, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kalacağını söyledi.

Almanya Filistin dernekleri adına dağıtılan basın bildirisinde de Donald Trump'ın kararının bölgedeki 2 devletli çözüm umutlarını yıkabileceği uyarısında bulunuldu.

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Berlin'de ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi
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