FETÖ'cü tanık Korkmaz: FBI'dan 50 bin dolar yardım aldım

Eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. FETÖ-ABD iş birliğindeki yargı tiyatrosu bugün de devam etti.



"FBI'DAN 50 BİN DOLAR ALDIM"

Türkiye hakkında akıl almaz iddialarda bulunan firari FETÖ'cü Korkmaz kirli iş birliğini de itiraf etti. Korkmaz, savcının sorusu üzerine FBI'dan 50 bin dolar mali yardım aldığını açıkladı. Korkmaz, ayrıca savcılık tarafından kendisine kira yardımı yapıldığını da ifade etti.

"17/25'TEN HABERİM YOK" DEMİŞTİ TANIK OLDU

2014 yılında 17-25 Aralık darbe girişimini yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında önce gözaltına alınan Korkmaz, o dönemde katıldığı duruşmada, tahliye talep ederken yaptığı konuşmada, "17/25 Aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum? 17/25 Aralık dosyasında görev almadığım için disiplin cezasına gerek olmadığım kararını Efkan Ala imzaladı. 17/25 Aralık dosyasında değil işlem yapmak, o dosyadan haberim bile yoktu. Başka büroda çalışıyordum. Nasıl suç işledim ben?" diye konuşmuştu.

Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık darbe girişimini yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında önce gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı. 17 aylık tutukluğun ardından ise Şubat 2016'da serbest bırakılmıştı.

17 Aralık soruşturması sırasında hem polis fezlekesini hem de savcı Celal Kara'ya gönderilen raporu yazdığı öne sürülen Korkmaz'a o dönem görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltilmişti.