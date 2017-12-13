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Son Dakika Haberi: Yemen'i vurdu: Onlarca ölü var!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 12:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 14:07
Son Dakika Haberi: Suudi Arabistan Yemen'i vurdu: Onlarca ölü var!

Yemen'de Şii kökenli Husilerin kontrol ettiği bölgede tarafından düzenlenen hava saldırısında 51 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

önderliğindeki koalisyona ait savaş uçakları Yemen'in başkenti San'a'da bulunan Yemen askeri polis genel merkezini vurdu.

Yemen'e ait al Masirah'da çıkan habere göre, Suudi Arabistan koalisyonuna ait olan savaş uçakları, bugün Yemen'in başkent San'a dahil olmak üzere, ülkenin üç kentine saldırdı düzenledi. Başkent San'a'da bulunan askeri polis genel merkezinin toplam yedi kez bombalandığı ve saldırı sonucu 39 mahkumun hayatını kaybettiği söylendi.

Başkentin kuzeybatısında bulunan Sahar Bölgesi'ni de bombalayan savaş uçakları, dört sivili yaralarken, saldırının ardından yaralılardan birinin öldüğü söylendi. Yerel medyaya göre savaş uçaklarının daha sonra Maqbanah Bölgesi'ndeki bir sivil aracını bombaladığı ve saldırı sonucu 11 kişinin öldüğü belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Suudi Arabistan Yemen'i vurdu: Onlarca ölü var!
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