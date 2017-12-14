İsrail terörü devam ediyor

ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıma kararına tepkiler devam edeken, Batı Şeria'da protestolar sürüyor.

İsrail polisinden ambulansta gözaltı



POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Bir haftada Filistin halkı, özellikle Batı Şeria ve Gazze sokaklarında eylemler gerçekleştirirken, İsrail güvenlik güçleri de eylemlere sert müdahalelerde bulunuyor.

İSRAİL TERÖRÜ DEVAM EDİYOR

Kadın, çocuk, hasta fark etmeksizin Filistinlileri darp ederek gözaltına alan polisler, şimdi de yaralı bir Filistinliyi hastaneye götüren ambulansı durdurup, aracın içindeki bir kişiyi derbest etti.