Putin: Mülteci krizinden en çok Türkiye etkilendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye iç savaşı nedeniyle yaşanan mülteci krizinden en çok Türkiye'nin etkilendiğine işaret ederek, "Suriyeli mülteciler büyük bir sorun ve bu sorundan ötürü en çok Türkiye etkileniyor. Bu sorunu tüm dünyanın birlikte çözmesi gerekiyor." dedi.

Mülteci krizinden en çok Türkiye etkilendi

Putin, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Rusya'nın ekonomisi, iç ve dış politikası ile uluslararası güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un moderatörlüğünü yaptığı basın toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Rus lider, toplantıda ağırlıklı olarak önümüzdeki yıl düzenlenecek başkanlık seçimine yönelik soruları cevaplarken, Rusya'da artık altyapı, sağlık, eğitim ve sanayi alanlarında kalitenin arttırılması gerektiğini söyledi.

SURİYE KRİZİ

Basın toplantısında Suriye krizine de değinen Putin, Suriye iç savaşı nedeniyle yaşanan mülteci krizinden en çok Türkiye'nin etkilendiğini vurguladı.

Türkiye'nin en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Putin, "Ancak bu sorunu Suriye'nin tek başına çözmesi mümkün değil. Bu sorunu tüm dünyanın birlikte çözmesi gerekiyor. Rusya da bu sorunun çözülmesinde yardım etmeye hazırdır." diye konuştu.



Suriye ziyaretine de değinen Putin, "Bu ziyareti uzun zamandır yapmak istiyordum ancak güvenlik konusunda bazı endişeler nedeniyle gerçekleştirememiştim." dedi.