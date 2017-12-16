Der Spiegel sonunda FETÖ gerçeğini gördü!

FETÖ'nün gerçek yüzünü bilen gazeteci Maximilian Popp, Alman Der Spiegel dergisinde yayınlanan son yazısında bazı gazetecilerin maskesini düşürdü. Batıda "demokrat" olarak algılanan bu isimlerin ipliğini pazara çıkaran Der Spiegel, 'Türk basınının mezar kazıcıları' başlığını attı.



'GÖRMEZDEN GELİNİYOR'



Derginin haberinde, "Batıda genel olarak Fetullah Gülen Tarikatı'nın ve sözde liberal Türk gazetelerinin ülkedeki gelişmelerdeki sorumluluğu görmezden geliniyor" denildi. Ardından FETÖ'nün, tetikçileri Ekrem Dumanlı ve Yavuz Baydar aracılığıyla gazetecilere attıkları iftiralar hatırlatıldı ve tetikçilik yaptıklarına dikkat çekildi.





MAĞDURLARI HATIRLATTI



Yazıda su ifadelere yer verildi: Zaman yazarları, ABD ve Avrupa'daki hayranlarına karsı hiçbir zaman hesap vermek zorunda kalmadılar. Hatta Dumanlı'yı demokrat görüp, Avrupa Parlamentosu'nda basın özgürlüğü hakkında konuşturdular. Dumanlı, Zaman'ın yıllarca gazetecileri terörist ilan etmesiyle ilgili tek kelime etmiyor.



DANI RODRIK ÖRNEĞİ

SPIEGEL, Harvard Üniversitesi Profesörü olan, FETÖ kumpasıyla hapis yatan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın damadı Dani Rodrik'e de dikkat çekti. Haberde, "Rodrik, Zaman'ı yalan, sahtecilik ve manipülasyonla suçladı ve 'Kendi davaları için yaymayacakları dezenformasyon yoktur' dedi" yorumu yapıldı.



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