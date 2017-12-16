Haberler > Dünya Haberleri > Kudüs direnişinin sembol ismi işkence anlarını anlattı

direnişinin sembol ismi işkence anlarını anlattı

direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-, askerleri tarafından kendisine uygulanan işkenceyi avukatına anlattı. Gözlerini bağladıkları Cüneydi'nin ayakkabılarını çıkartıp onu yol boyunca döven işgalciler, insanlık dışı muamelelerine hastane ve hapishanede de devam etti.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 21:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 22:06
Kudüs direnişinin sembol ismi işkence anlarını anlattı

Filistinli Mahkumlar Derneği, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'ü "'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından 'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-'nin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı belirtildi.

Dünyanın konuştuğu Cuneydi için İsrail'den karar!

Dernekten yapılan açıklamada, İsrail Ofer hapishanesinde Cünyedi'yi ziyaret eden avukat Memun el-Haşim, gözaltına alınma sürecindeki detayları kendisinden dinledi.

Down sendromlu Filistinli genç Muhammed et-Tavil, başına gelenleri anlattı

AKRABALARINI ZİYARET EDİYORDU

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Cüneydi 7 Aralık'ta çatışmaların yaşandığı Tuffah Caddesinden akrabalarını ziyarete giderken İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alındığını ifade etti.

Ellerinin askerler tarafından plastik kelepçeyle bağlandığını söyleyen Cüneydi, gözlerinin kapatıldığını ve çıplak ayakla konteyner bölgesine götürüldüğünü, yolda hakarete ve darba maruz kaldığını, ayrıca ayakkabısını istediğinde askerler tarafından daha fazla dövüldüğünü aktardı.

AYAKLARINA SOĞUK SU DÖKÜP ÇİĞNEDİLER

Cüneydi, askerlerin kendisini bir odaya kapattığını, ayağına soğuk su dökerek üzerine botlarıyla çıkarak çiğnediklerini, söz konusu bu işkenceden duyduğu acı sebebiyle kendinden geçecek bir duruma geldiğini söyledi.

Down sendromlu Filistinli genç Muhammed et-Tavil, başına gelenleri anlattı

Vücudundaki darp izleri ve sağlık durumunun kötü olması sebebiyle Atsiyon Cezaevi İdaresinin kendisini kabul etmediğini aktaran Cüneydi, bunun üzerine hastaneye götürüldüğünü daha sonra da Ofer hapishanesine getirildiğini belirtti.

İNSAN HAKLARI MASALI...

Avukat Haşim ise Cüneydi'nin sorgulama için kelepçelendiğini, ailesini aramasına ve avukatının sorgulamada hazır bulunmasına izin verilmediğini ayrıca ifadesinin tercüme edilmeden İbranice olarak imzalanmaya zorlandığına dikkati çekti.

Cuneydi'nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından 18 Aralık Pazartesi gününe ertelenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kudüs direnişinin sembol ismi işkence anlarını anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN