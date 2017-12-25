Dünyanın konuştuğu Kerim Bebeğin Babası A Haber'e konuştu

'KERİM TEDAVİ GÖRMEZSE KÖR OLACAK'

A Haber, ablukanın simgesi haline gelen Kerim'in babasına ulaştı. Ebu Muhammed, oğlunun sağlık durumunu anlattı.

'Kerim dışarıda tedavi görmezse diğer gözünü de kaybetme ihtimali varmış. Buradan dünyaya, Türkiye'deki yetkililere şunu söylemek istiyorum; ilaç rica ediyoruz, ilaç. Süt yok denecek kadar az. Ekmek var mı yok mu bilmiyoruz. Doğu Guta'da çok zor bir durum var. Anlatılacak gibi değil.'

Dünyanın konuştuğu Kerim bebek A Haber'de!

Türk Kızılayı'nın yardımlarına dikkat çeken baba Muhammed, tüm dünyaya harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

'Kızılay şu an burada yardımcı oluyor. Dün yanındaydılar, bize ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben şu an sadece çocuğumu tedavi etmek istiyorum. Ama bu sadece Kerim ile bitecek bir iş değil. Yüzlerce çocuğun tedavi görmesi gerekiyor. Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu olaya eğilen herkese çok teşekkür ediyorum.'

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, çocuğunu Türkiye'de tedavi ettirmek istediğini de dile getirdi.

'Sayın Erdoğan'a selamlarımı iletiyorum ve kendisinden rica ediyorum, Allah'tan tek dileğim Kerim'in sadece oraya ulaşması ve tedavi edilebilmesidir. Benim kalıp kalmam sıkıntı değil sadece çocuğum Kerim'in oraya gelip tedavi olmasını istiyorum.'