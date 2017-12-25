Son Dakika Haberi: Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı!

Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynak "Otobüs 'Slavyanski Bulvar' metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi. Olay sonucunda 5 kişi öldü" dedi.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.

Öte yandan söz konusu kaynak, kazanın bir başka aracın otobüsün önünü kesmesi veya otobüsün frenlerinin patlamasından dolayı gerçekleşmiş olması ihtimalleri üzerinde durulduğunu aktardı. Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'da yolcu otobüsü yaya alt geçidine girdi