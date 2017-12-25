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'dan 'ye sürpriz ucuz et teklifi

Tarım ve Orman Bakanı Mohamed Ijaimi, 'Eğer bir anlaşmaya varabilirsek için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz.' dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 19:09
Sudan'dan Türkiye'ye sürpriz ucuz et teklifi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla 2014 yılında ile arasında iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Ijaimi, bu kapsamda 30 bin hektarlık pilot bölgede projenin test edildiğini belirtti. Bakan Ijaimi, projenin tümünün hayata geçirilmesi için gereken hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Ijaimi, söz konusu pilot bölgede çeşitli tohumların denendiğini, buradan alınacak sonuçların büyük ölçekli projeler için kullanılacağını ifade etti.

Sudan'da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu dile getiren Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." diye konuştu.

Ijaimi, 'ın Sudan ziyaretinin önemine işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini söyledi. Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı.

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Ijaimi, "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz." dedi.

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Sudan'dan Türkiye'ye sürpriz ucuz et teklifi
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