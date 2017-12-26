Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sudan'da Hartum Üniversitesi fahri doktora töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması salondakileri ayağa kaldırdı. İşte Erdoğan'ın sömürgeci Batı'yı çıldırtan konuşmasından kritik cümleler:

"HER FİRAVUN'UN KARŞISINA BİR MUSA ER YA DA GEÇ ÇIKAR"

"Üretimi basit ilaçlara ulaşamadıkları için 10 binlerce çocuk hayatını kaybediyor. Ziyaret ettiğimiz bir çok ülkede bu gerçeğe kendimiz de şahit oluyoruz. Bu iç karatıcı tablo karşısında biz biliyoruz ki, mazlumların ahı asla yerde kalmaz. Er ya da geç her Firavun'un karşısına zulmü yerle yeksan edecek bir Musa çıkar bunu biliyoruz. Burada mesele bizlerin basiretle hareket etmesidir."

"MÜSLÜMANLAR OLARAK BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK KENETLENECEĞİMİZE İNANIYORUM."

"Amerikan yönetimin Kudüs kararı karşısında tüm Müslümanların sergilediği uhuvved gerçekten kırılma noktası olmuştur. Aklı selim Hıristiyanlar da Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekmesine izin vermedi. Konuyu BMGK'ye taşıdık. Amerika'nın vetosu nedeniyle karar çıkmadı. Akabinde BM Genel Kurulu'nda Amerika yanında sadece 8 ülkeyi buldu. Onlar da nüfusü 15 bin, 30 bin olan ülkecikler. 128 ülkenin liderlerine şahsım ve İslam dünyası adına teşekkür ediyorum. Müslümanlar olarak birbirimize daha çok kenetleneceğimize inanıyorum.".