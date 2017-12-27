Arap Birliği'nden BM'ye flaş çağrı

Arap Parlamenterler Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan Kudüs tasarısını kabul ederek "doğru ve hakkın" tarafında durduğunu belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşılık BM'nin "doğru ve hakkın" yanında yer aldığı kaydedilerek, "Bu, Kudüs ve Filistin davası için zafer niteliğinde tarihi, demokratik değerlerin vücuda geldiği bir karardır." ifadeleri kullanıldı.

REFORM BEKLİYORUZ

ABD'nin tasarıya destek verecek ülkelere yardımların kesileceği yönündeki tehditlerinin işe yaramadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bizler Arap halkları olarak BM Güvenlik Konseyi'nde reform bekliyoruz. Bir devlet, uluslararası iradeyi hiçe sayamaz ve bir devletin çıkarları için uluslararası iradeyi ezemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Kudüs'ün tarihi ve kutsal mekânları ile İsrail'in kontrolü altında bulunamayacağı, bu durumun uluslararası hukuka ve kararlara aykırı olduğu vurgulandı.

TEHDİTLER İŞE YARAMADI

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.