Son Dakika:Afganistan'da haber ajansında patlama

Emniyet yetkilileri, Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, intihar saldırısının ardından bir diğer saldırganın içeri girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade etti.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde, haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.