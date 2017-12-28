Bombalı minibüsten Aktütün saldırısının faili çıktı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki hafta önce MİT ve polisin ortak operasyonuyla Bahçelievler'de yakalanan bombalı minibüsün faili PKK'lı Hamza D.'nin ifadesinde çarpıcı detaylara ulaşıldı.

PKK'LI TERÖRİSTİN SORGUSUNA MİT MENSUPLARI DA KATILDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta kontrollü patlama yaparak inceleme altına aldı. Ele geçirilen ikinci minibüste bomba olmadığı anlaşılırken, ancak ilk aracın başında yakalanan PKK'lı Hamza D.'nin bu minibüsü de saldırıda kullanacaklarını emniyette verdiği ifadede söylediği öğrenildi.

Sahte kimlikle yakalanan ve parmak izinden Hamza D. olduğu belirlenen terörist.

Patlayıcı yüklü minibüsün başında yakalanan "Fatih Gökyokuş" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan ve parmak izinden Hamza D. olduğu belirlenen teröristin, örgütün kırsal alanda yetiştirilmiş uzman bir bombacı olduğu tespit edildi. Saldırı tasarlayan Hamza D. ve PKK'nın diğer üyeleri, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Bombacı Hamza D.'nin emniyetteki sorgusuna İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ile TEM, İstihbarat ve MİT mensupları da katıldı..

PKK'lı bombacı terörist Hamza D.'nin, uzun yıllardır Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında bulunduğunu, ayrıca 2008'de çok sayıda askerin şehit edildiği Hakkari Şemdinli'deki Aktütün Karakoluna yönelik saldırıda da yer aldığını itiraf ettiği öğrenildi. Irak'tan Suriye'ye geçerek oradan da kaçakçılara ait katırlarla Mardin'e gelen PKK'lı Hamza D.'nin, Mardin'den de 2 bin lira karşılığında içinde aile bulunan hususi bir otomobille kendisine aile süsü vererek İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.





HAYAT KADINI İLE 'SEVGİLİ GÖRÜNTÜSÜ' VERMİŞ

Hamza D.'nin polisteki ifadesinde, İstanbul'da terör örgütü PKK'dan kaydı bulunduğu öğrenilen 3 öğrenci ile aynı evde bir süre barındığı, İstanbul'da polis ekiplerine yakalanmamak için ise fuhuştan poliste dosyası bulunan D.S. adlı hayat kadını ile kendisine sevgili süsü verdiği öğrenildi. PKK'lı Hamza D.'nin polisteki kayıtlarında hayat kadını ile ilgili başka bir kişiyle yazışması da yer aldı.

İKİNCİ MİNİBÜS ARALIK AYINDA SATIN ALINMIŞ

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada 06 YTL 93 plakalı kapalı kasa ikinci minibüsün bulunmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, polis minibüsü Aralık ayı başında Recep A. tarafından satın alındığını, A.'nın minibüsü aldıktan sonra İstanbul dışına çıktığını ve bir süre sonra geri İstanbul'a döndüğünü tespit etti. Hamza D. emniyetteki ifadesinde, "06 YTL 93 plakalı kapalı kasa minibüsünde bombalı saldırıda kullanılmak üzere satın alındığının kendisine iletildiğini" söylediği ileri sürüldü.

Şüpheliler dün tamamlanan polisteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 20 şüpheliden Hamza D., Recep A., Dilan S., İbrahim D., Zübeyir E., Taha Ç., Tanju E., Serhat Ö., Şaban Ç., Kadir K. ve D.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamındaki R.G., H.İ., H.P., G.İ. ve R.O. çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol' şartıyla, F.E., N.K., S.E. ve M.Ö. adlı şüpheliler ise tutusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı..