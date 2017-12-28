Savaştan kurtulanlar soğuktan ölüyor

Suriye
'de 500 binden fazla kişinin ölümüne 12 milyon civarında kişinin ise evlerini terk etmesine neden olan savaşta çatışmalar azalsa da ölümler ve insanlık dramı devam ediyor. Ülkenin kuzeyinde kurulan kamplarda kalanlar soğuk yüzünden yaşam
larını yitiriyor. AFP haber ajansının ziyaret ettiği Ayn İsa'daki göçmen kampı
nda kalan Hatice Alluş "Oğlum Abdulilah soğuk yüzünden öldü. Öksürüyordu. Gece yarısı ateşi çıktı ve ertesi gün öldü" dedi. Rakka
ve çevresinden kaçarak göçmen kampına gelen en az 17 bin kişinin, 2 bin 550 çadıra sığmak zorunda kaldığı kampta kalanlar, durumlarının çok kötü olduğunu söyledi. Kampın sorumlusu Celal el Ayaf "Çocuk ölümlerine dair bir istatistik yok" derken Kızıl Haç
'tan Ingy Sedky "Sıcak tutacak kıyafet sıkıntısı had safhada. Aileler çadırları kesip çocuklarına elbise yapıyor" dedi. Deyr ez-Zor'u terk etmek zorunda kalan 50 yaşında Ümmü Omar "10 gündür ne yatağımız ne yorganımız var. 7 kişiyiz ama toplamda 5 yorganla idare etmek zorundayız" dedi. Bukemal'dan kaçan Zeyneb Akil ise "Bu kampa geldik geleli öksürüğümüz geçmedi. En önemli sorunumuz ısınmak" şeklinde konuştu. Ülkenin güneyinde Şam yakınlarındaki Hamuriye bölgesinde yıkık bir okula sığınan onlarca kişiden biri olan 71 yaşındaki Muhammed Şahhad ise "Ne pencereler yerinde ne de camlar. Soğuğu yenmek için plastik bile yakıyoruz" diyerek, Suriye halkının çekmek zorunda kaldığı çileyi özetledi.