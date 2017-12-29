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"Müttefiklerimizden kötü niyet seziyoruz"

'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ve Avrupa Birliği () arasındaki ilişkiler hakkında, "Müttefiklerimizden kötü niyet seziyoruz." dedi. Musa, lar konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, AB'nin vize muafiyeti ve müzakereler konusunda ilerleme kaydetmediğine dikkati çekti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 23:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 02:11
Müttefiklerimizden kötü niyet seziyoruz

Musa, ile arasındaki ilişkilerle ilgili Sud-Ouest gazetesinin sorularını yanıtladı.

AB ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan mutabakatı uyarınca AB'nin Türkiye'ye ödemesi gereken miktarın sadece bir kısmını ödediğini ifade eden Musa, "Müttefiklerimizden kötü niyet seziyoruz." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"

Musa, sığınmacılar konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, AB'nin vize muafiyeti ve müzakereler konusunda ilerleme kaydetmediğine dikkati çekti.

Türkiye olarak Fransa'dan anlayış ve diyalog beklediklerini belirten Musa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, , G20 ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yüz yüze görüştüklerini ve şu ana kadar on kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğü kendi raporunda

Musa, Türkiye'nin AB ülkeleri gibi terörle mücadele ettiğini ve Türkiye'de birçok terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatarak, "Türkiye, yaptığı çabalarının tam anlamıyla doğru bir şekilde anlaşılmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

AB zirvesinde sığınmacı tartışması

AB ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı uyarınca üye ülkelerin Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu. AB Komisyonunca geçen ay yayımlanan "AB'nin Göç Gündemi: Elde Edilen Başarıyı Güçlendirmek" raporunda, Türkiye'den çeşitli AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilen sığınmacı sayısı 11 bin 354'te kaldığına dikkat çekilmişti.

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