Dünya Trump’ı ve Kudüs’ü konuştu

Savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler, 2017'de de dünya gündemini meşgul etti. İşte öne çıkan olaylardan bazıları:
20 OCAK: ABD
'nin yeni Başkanı Donald Trump
, yemin ederek göreve başladı.
6 MART: Kuzey Kore
, 4 balistik füze denemesi yaptı.
14 MART:
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye için ikili görüşmeler yapıldı.
20 MART:
Amerikalı milyarder iş adamı David Rockefeller, New York
'taki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 101 yaşında hayatını kaybetti.
21 MART:
ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Ortadoğu
ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı. İngiltere de yasak başlattı.
24 MART:
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı
Hüsnü Mübarek, 6 yıldır tutuklu hapishaneden serbest bırakıldı.
11 NİSAN:
Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay
, kızların eğitimi konusunda BM
barış elçisi olarak atandı.
7 MAYIS:
Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.
19 MAYIS:
İran'da Hasan Ruhani
, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
27 HAZİRAN: Kolombiya
'da FARC, silahlarının tamamını teslim etti.
25 AĞUSTOS:
Myanmar ordusu, Arakan'da sivilleri hedef aldı. Binlerce Müslüman hayatını kaybetti. 600 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.
12 EYLÜL:
Irma kasırgası 134 can aldı.
3 EKİM:
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani
öldü.