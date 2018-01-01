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Dünya Trump’ı ve ’ü konuştu

Trump’ın seçilmesi ’nin kararına İslam dünyasından gelen sert tepki ve Arakan’da yaşanan insanlık dramı 2017’ye damga vurdu

Giriş Tarihi: 1.1.2018
Dünya Trump’ı ve Kudüs’ü konuştu
Savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları, kazalar ve doğal afetler, 2017'de de dünya gündemini meşgul etti. İşte öne çıkan olaylardan bazıları:
20 OCAK: 'nin yeni Başkanı , yemin ederek göreve başladı.
6 MART: , 4 balistik füze denemesi yaptı.
14 MART: Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye için ikili görüşmeler yapıldı.
20 MART: Amerikalı milyarder iş adamı David Rockefeller, 'taki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 101 yaşında hayatını kaybetti.
21 MART:
ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı. İngiltere de yasak başlattı.
24 MART: Mısır'ın devrik Hüsnü Mübarek, 6 yıldır tutuklu hapishaneden serbest bırakıldı.
11 NİSAN: Nobel Barış Ödülü sahibi , kızların eğitimi konusunda barış elçisi olarak atandı.
7 MAYIS: Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.
19 MAYIS: İran'da , ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
27 HAZİRAN: 'da FARC, silahlarının tamamını teslim etti.
25 AĞUSTOS: Myanmar ordusu, Arakan'da sivilleri hedef aldı. Binlerce Müslüman hayatını kaybetti. 600 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.
12 EYLÜL: Irma kasırgası 134 can aldı.
3 EKİM: Eski Irak Cumhurbaşkanı öldü.
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Dünya Trump’ı ve Kudüs’ü konuştu
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