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istihbaratı ı öldürtecekti

Giriş Tarihi: 1.1.2018
İngiliz istihbaratı başbakanı öldürtecekti
gizli servisi MI5'ın 1987'de dönemin İrlanda ı 'i terör örgütleri aracılığıyla öldürmeye çalıştığı öne sürüldü. Kamuoyuyla paylaşılan yeni gizli belgelerde, MI5'ın teklifini reddeden milis grupların, İrlanda başbakanını öldürmek yerine konudan haberdar ettikleri bilgisi yer alıyor. Ulster Gönüllü Gücü (UVF) tarafından yazılan ve 1987 yılında Taoiseach Charles Haughey'ye gönderildiği belirtilen İngiliz istihbarat servislerine karşı bir dizi iddiaların listelendiği bilgi notunda,"1985 yılında Lisbon'daki Ofisi'ne (NIO) bağlı bir MI5 istihbarat subayı olan Alex Jones, bize yaklaşarak sizi infaz etmemizi istedi" diye yazıyor. MI5'ın öldürülmesini istediği Taoiseach Charles Haughey'in makam aracının detayları, Inishvickillane adasındaki evinin ve yatının detayları ve fotoğraflarının yanı sıra Kerry'deki Farranfore Havalimanı'na yapacağı seyahat bilgilerini ve uçağın fotoğraflarını bu örgüte verdiği öne sürüldü.

'BİZ YAPALIM SİZ ÜSTLENİN'
Ulster Gönüllü Gücü'nün dönemin İrlanda başbakanı Haughey'e gönderdiği bilgi notunda örgüt ile MI5 arasında geçen bir diyalog oldukça dikkat çekici. İddialara göre MI5, suikast teklifini kabul etmeyen örgüte suikastı kendilerinin gerçekleştirmesi durumunda sorumluluğu üstlenmelerini istediği belirtiliyor. Suikast olmayınca MI5 ajanlarının bu kez de Haughey hakkında karalama kampanyası başlattığı ifade ediliyor.

ALPASLAN DÜVEN
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İngiliz istihbaratı başbakanı öldürtecekti
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