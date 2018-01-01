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'in kararına 'den sert tepki geldi

Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Merkez Komitesi, işgal altındaki toprağı olan 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylanmasına Filistin tarafından sert tepkiler geldi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 20:12 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 22:37
İsrail'in kararına Filistin'den sert tepki geldi

Merkezi Gazze olan hareketi yaptığı açıklamada "Bu adımı atanlar çok ciddi direnişler ile karşılaşılacağını bilmeliler" derken, Ramallah'ta Fetih hareketi ise "Likud partisinin 'in işgal altındaki 'yı kontrol altına alma kararı barış sürecinin kalıntılarının tek taraflı olarak sona erdirilmesini sağlıyor" dedi. Birleşmiş Milletler kararlarının açıkça ihlal edildiği belirtilerek oylama kınandı.

yarım milyon İsraillinin bulunduğu yerleşim yerlerini işgal altındaki topraklar üzerine inşa edildiği için yasadışı olarak görüyor.

Bu arada Batı Şeria'da başta Ramallah olmak üzere birçok bölgede günlerdir beklenen şiddetli yağmurlar özellikle çiftçiler arasında büyük sevinç yarattı. Ramallah'ı yağmur nedeni ile büyük bir sis bulutu kapladı. Yağmur nedeni ile gösteriler düzenlenemedi.

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İsrail'in kararına Filistin'den sert tepki geldi
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