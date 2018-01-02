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, IKYB'ye hesap soruyor

Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle () memurlarla ilgili veriler hakkında sorun yaşandığını belirterek, IKBY hükümetinin memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebileceğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 20:10 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 20:58
Bağdat, IKYB'ye hesap soruyor

İbadi, yaptığı haftalık basın toplantısında, 'nin geçen 3 ay içerisindeki petrolden elde ettiği gelirin yaklaşık 1 milyar 600 bin dolar olduğunu ifade ederek, "IKBY, memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebilir. Ancak bu gerçekleşmiyor." dedi.

İbadi, IKBY'nin 2018 yılı gelirleri hakkındaki verilerini merkezi yönetime bildirme sözü verdiğini de kaydetti.

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"YASADIŞI SİLAHLARLA İLGİLİ İHBARLAR GELİYOR"

'taki silahların devletin elinde sınırlandırılması çalışmasına başladıklarını duyuran Başbakan İbadi, "Yasa dışı silahların bulunduğu yerlerle ilgili vatandaşlardan ihbarlar almaya başladık." ifadelerini kullandı.

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Bağdat, IKYB'ye hesap soruyor
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