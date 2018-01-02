İran'da protestolar yayılıyor, işte son durum...

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Necef Abad kentinde rejim karşıtı göstericilerin polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Necef Abad kentinde bir göstericinin av tüfeğiyle emniyet güçlerine ateş açması sonucu 4 polis yaralandı. Yaralı polislerden biri daha sonra yaşamını yitirdi.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin daveti olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemişti. Rejim muhalifi protesto eylemlerine dönüşen gösteriler ülkenin çeşitli kentlerinde sürüyor.

Bu arada, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Reca News haber sitesine göre, Necef Abad'daki gösterilerde 2 devrim muhafızı ve 2 gösterici olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetti.

İran'dan yayın yapan haber sitesi Asriran ise İran'daki rejim karşıtı gösterilerde İsfahan eyaletine bağlı Kehderican ilçesi kaymakamlığına saldıran göstericilerden 5'inin öldürüldüğünü duyurdu.

Muhabir: Narges Rezai, Mustafa Melih Ahıshalı, Ehsan Nasirpour



İRANLILAR HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARI KINADI

İran'ın Zencan ve Tahran kentlerinde halk, hükümet karşıtı protesto gösterilerini kınadı.



28 Aralık'ta Meşhet'te başlayan protestoların ilerleyen günlerde devam etmesi ve protestocuların bir kısmı tarafından kamu mallarına zarar verilmesine İranlılar tepki gösterdi. Başta bazı telegram kanalları olmak üzere ülke dışından yönetilen sosyal ağ hesaplarından protestocuların İran polisine ve kamu mallarına zarar vermeleri yönünde teşvik edilmesi, İranlı yetkililer dışında İran halkı tarafından da tepki gördü. Bu doğrultuda başta Tahran ve Zencan kentlerinde olmak üzere İranlılar, ülkenin farklı noktalarında "Allahu Ekber" sloganları atarak izinsiz gösterileri protesto etti.

RUSYA'DAN İRAN'DAKİ PROTESTOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya, İran'da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan gelişmelerin kan dökülerek veya şiddet yoluyla tırmanmamasının umulduğu kaydedildi.

Ülkede başlayan protestolar etrafında yaşanan gelişmelerin İran'ın iç meselesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "İran'daki durumu istikrarsızlaştırabilecek dış müdahaleler kabul edilemez." ifadesine yer verildi.