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‘Kısakürek etkisi’ ABD basınında...

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
‘Kısakürek etkisi’ ABD basınında...

'ın "Dünya beşten büyüktür" mesajıyla ABD'nin Kudüs kararına karşı duruşunun yankıları sürüyor. Savunma ve silah sanayisi hakkında haberler yayımlanan ABD merkezli Breaking Defense isimli haber sitesinden Svanta Cornell, Erdoğan'ın başarılı Kudüs çıkışının arkasında Türk şair 'in olduğunu yazdı. Avrasya uzmanı Cornell, Kısakürek'in sadece Erdoğan'ın fikirleri üzerinde büyük etkisi olduğuna yazısında yer verdi. Cornell, Necip Fazıl Kısakürek'in sadece Erdoğan değil Türkiye'deki siyasi elitin büyük kısmında çok önemli bir etkisi olduğunu belirtti. Yazar Cornell, Erdoğan'ın birçok etkinlikte "üstat" olarak adlandırdığı düşünürün dizelerine atıf yaptığına da dikkat çekti.

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‘Kısakürek etkisi’ ABD basınında...
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