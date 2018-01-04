Rejime sahip çıkanlar meydanlarda

İran
'da yüksek fiyatları protesto
etmek için 28 Aralık'ta başlayan ancak kısa sürede siyasi bir boyut alarak rejim karşıtı eyleme dönüşen gösteriler altıncı gününde devam etti. İran'ın farklı kentlerinde dün ayrıca yüz binlerce hükümet yanlısı sokağa çıktı. İran devlet televizyonunda yer alan görüntülere göre Kirmanşah, İlam ve Gorgan gibi kentlerde düzenlenen gösterilere katılan kişiler İran bayrakları ve dini lider Ayetullah Hamaney'in resimlerini taşıdı. İran dini lideri Hamaney önceki gün İran'ın düşmanlarını para, silah ve istihbarat birimlerini kullanarak karışıklık çıkarmakla suçlamıştı.
2009'UN YILDÖNÜMÜ
Hükümet yanlıları "Damarlarımızdaki kan, liderimize armağan" ve "Liderimizi yalnız bırakmayacağız" "Kahrolsun ABD
", "Kahrolsun Suudi Arabistan" ve "Kahrolsun fitneci ve münafık" sloganlarıyla Hamaney'e destek verdi.
Öte yandan, İran dini lideri Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından yarın düzenlenecek rejime destek mitinginin de ertelendiği belirtildi. Rejim yanlılarının sokağa çıkmasının bir diğer nedeni ise 2009'daki seçimlerin ardından başlayan ve o dönem aralık ayında zirveye ulaşan protestoların yıldönümü olması gerekçe gösteriliyor.
Mehr Haber Ajansı'na göre Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kenti kırsalında "devrim karşıtları"yla çıkan çatışmada istihbarat birimine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.
TRUMP: DESTEK VERECEĞİZ
İran Meclis Başkanı Ali Larijani'nin danışmanı Hüseyin Emirabdullahiyan, gösterilere destek veren ABD Başkanı Donald Trump
'a "Washington-Tel Aviv-Riyad üçgeni, İran milletinin iradesini kıramaz" şeklinde tepki gösterdi. ABD'nin BM
Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.
Trump ise attığı tweet'te, İranlı eylemcilere yönelik "Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" ifadesini kullandı.
'KARŞIT GÖSTERİLER SONLANDIRILDI'
Dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın 2009'da yeniden seçilmesine yönelik protestolardan bu yana ülkede görülen en ciddi olaylar olan protestolarda güvenlik güçlerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu en az 24 kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi ise, "rejim karşıtı" gösterilerin sona erdirildiğini iddia etti. Caferi, "Bugün (dün) fitnenin sona erdiği gündür" ifadesini kullandı.