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ABD'den 'a şok tehdit

ABD Sözcüsü Nauert: Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 02:03
ABD'den İran'a şok tehdit

ABD Sözcüsü Heather Nauert, 'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var." ifadesini kullandı.

Nauert, İran'da devam eden lara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran'da göstericilere yönelik şiddet olaylarının" yakından takip edildiğine dikkati çekti.

Nauert, şunları kaydetti:

"Hükümet sokaklara çıkan cesur halkı öldürmeye ve hapse atmaya devam etmektedir. Bugüne kadar olan ölümleri ve bin civarında kişinin tutuklanmasını en sert şekilde kınıyoruz. Göstericilere karşı şiddet uygulayanları, sansüre katkıda bulunanları ve İran halkından çalanları mesul tutacak bolca yetkilimiz var. Rejimin kurbanlarına: Unutulmayacaksınız."

ABD Başkanı da Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak, İran'daki göstericilere destek vermişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı protestolar sonrasında yayınladığı ilk yazılı açıklamada, İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmiş, "İran halkı için desteğimizi birçok farklı ortamda ifade ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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ABD'den İran'a şok tehdit
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