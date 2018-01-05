İran Başsavcısı: Michael D’Andrea karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'da protestoculara açık bir şekilde destek vermesinden sonra, olayların üstündeki sis perdesi aralandı. Ülkede yaşananların ardından konuyla ilgili bir açıklama İran Başsavcısı Cafer Müntazeri'den geldi.

AMERİKAN-SİYONİST-SUUDİ

Ülkesine karşı devreye sokulan planın 4 yıl önce hazırlandığını savunan Müntazeri, yaşananların tamamen Amerikan-Siyonist-Suudi üçgeninde geliştiğini savundu.

"CENAZECİ" "MÜSLÜMAN MIKE"

D'Andrea, bölgede "cenazeci", "karanlıklar prensi" ve "Müslüman Mike" olarak tanınıyor. Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D'Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.