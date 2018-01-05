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Başsavcısı: Michael D’Andrea karıştırdı

'da yoksulluk bahanesiyle çıkarılan olayların arkasındaki dış güçler kendiliğinden ortaya çıkmaya başladı. İran Başsavcısı, ülkelerine karşı hazırlanan projenin başında 'in İran masasının başında olan Michael D’Andrea'nın olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 19:53 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 20:18
İran Başsavcısı: Michael D’Andrea karıştırdı

ABD Başkanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 'da protestoculara açık bir şekilde destek vermesinden sonra, olayların üstündeki sis perdesi aralandı. Ülkede yaşananların ardından konuyla ilgili bir açıklama İran Başsavcısı Cafer Müntazeri'den geldi.

AMERİKAN-SİYONİST-SUUDİ

Ülkesine karşı devreye sokulan planın 4 yıl önce hazırlandığını savunan Müntazeri, yaşananların tamamen Amerikan-Siyonist-Suudi üçgeninde geliştiğini savundu.

"CENAZECİ" "MÜSLÜMAN MIKE"

D'Andrea, bölgede "cenazeci", "karanlıklar prensi" ve "" olarak tanınıyor. Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D'Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde 'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.

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İran Başsavcısı: Michael D’Andrea karıştırdı
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