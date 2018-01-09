Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere'den Trump'a şok sözler

'den 'a şok sözler

Dışişleri Bakanı Johnson, ülkeye ziyareti hem halk tarafından hem de iki parlamento tarafından hoş karşılanmayacak olan Başkanı 'a yapılan davetin geri çekilemeyeceğini söyledi. Trump'ın İngiltere ziyaretiyle ilgili konuşan Sözcüsü Bercow ise, 'Hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacak.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.1.2018 18:58
İngiltere'den Trump'a şok sözler

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, muhalif bir meclis üyesinin "Daveti geri çekersek ne olur?" sorusuna, "Yapılan daveti geri çekmemiz uygun olmaz. güvenlik ve ekonomik konulardaki en yakın ortağımız ve öyle kalmaya da devam edecek." dedi.

Birleşik Krallık Sözcüsü John Bercow ise, Reuters'a yaptığı açıklamada, 'ın konuşma yapmak istemesi durumunda hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı görüşmede, "Eğer ülke genelinde protestolarla karşılaşacaksam, gelmek istemiyorum." demişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'den Trump'a şok sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN