Rusya: 13 silahlı İHA ile saldırdılar

Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi.

YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK

Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.

MİLİTANLAR İLK KEZ ÇOKLU İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Bu arada bakanlık, militanların ilk kez çoklu İHA saldırısı düzenlediğinin altını çizdi.



GPS'Lİ MODERN NAVİGASYON TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Açıklamada, "Teröristler, İHA'ları ilk kez toplu olarak kullanıp bir saldırı düzenledi. İHA'lar 50 kilometreden daha uzak bir mesafeden GPS'li modern navigasyon teknolojisi kullanılarak gönderildi. Ele geçirilen İHA'lar üzerinde yapılan teknik analiz, teröristlerin 100 kilometre mesafede bu tür saldırılar düzenleyebileceğini ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

SURİYELİ MİLİTANLAR HER ÜLKEYE SALDIRI DÜZENLEMEYE İMKAN SUNAN TEKNOLOJİYE SAHİP

Bakanlık, saldırı girişimlerinin, Suriye'deki militanların herhangi bir ülkeye İHA'larla saldırı düzenlemeye imkan sağlayan teknolojiye sahip olduğunu gösterdiğini de vurguladı.



YABANCI ÜLKELERİN DESTEĞİ AŞİKAR

İHA'ların barometrik sensörler ve irtifa kontrol unsurlarıyla donatıldığını ve İHA'lar üzerindeki el yapımı patlayıcıların yabancı menşeli olduğunu da aktaran bakanlık, "Teröristlerin Rus üslerine saldırı sırasında kullandığı mühendislik çözümleri ancak uydu navigasyonu sağlama ve profesyonelce hazırlanmış el yapımı patlayıcıları belirlenen koordinatlarda uzaktan kumandayla fırlatma alanında ileri teknoloji sahip ülkeler tarafından temin edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE BU TEKNOLOJİLERİ SAĞLAYANLARI TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Son olarak bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.





31 ARALIK GECESİ DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne düzenlenen havan saldırısı nedeniyle 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının tamamen kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti. Saldırı sonucu Rus Hava Kuvvetlerine bağlı en az 4 Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağının kullanılamaz hale geldiği kaydedilmişti.



Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberin doğru olmadığını söylemişti. Fakat yetkililer, üsse düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle 2 askerin öldüğünü belirtmişti.