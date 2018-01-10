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, hazine tahvili alımını durdurabilir

'in, hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma kararı alabileceği iddia edildi. Çinli yetkililere göre; ABD hazine tahvilleri diğer varlıklara göre "daha az cazip" hale gelmeye başladı. Çin tahvil alımını durdurursa, ABD bugün yaşadığı ekonomik sıkıntıların çok daha büyükleri ile karşılaşabilir.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 19:53 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 21:01
Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabilir

Bloomberg'in haberinde, hazine tahvillerini diğer varlıklara göre "daha az cazip" görmeye başlayan li yetkililerin ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği ileri sürüldü.

Haberin ardından, New York borsası rekor seviyeden gerileyerek güne düşüşle başlarken Amerikan dolarının, avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen "Uluslararası Dolar Endeksi" TSİ 18.10'da yüzde 0,5 değer kaybıyla 91,80'e geriledi.

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10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise TSİ 18.40'ta yüzde 2,586 seviyesine yükselerek yüzde 1,6 artış gösterirken, altının ons fiyatı da aynı saatte yüzde 0,4 artışla 1,319 dolardan alıcı buldu.

ÇİN'İN DÖVİZ REZERVİ 3,1 TRİLYON DOLAR

ABD'nin Çin'le olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olurken, 3,1 trilyon dolar döviz rezervine sahip olan Çin bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.

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Çin, ABD hazine tahvili alımını durdurabilir
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