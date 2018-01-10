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Trump, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ağırlayacak

ABD Başkanı Trump, 16 Ocak'ta 'da Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüşecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:35
Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ağırlayacak

ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 16 Ocak'ta 'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alınacağı ifade edildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını bu ay başında üstlenen Kazakistan'ın, başta Afganistan olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerindeki rolünün de müzakere edileceği duyurulan açıklamada, ABD ile Kazakistan arasındaki güvenlik politikaları konularının da masaya yatırılacağı belirtildi.

Nazarbayev'in ziyaret programı kapsamında üst düzey birçok ABD'li yetkiliyle görüşmesi ve BMGK'de bir oturuma katılması da bekleniyor.

İki lider arasında geçen kasım ayında yapılan telefon görüşmesinde Trump, Nazarbayev'i ABD'ye davet etmişti.

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Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ağırlayacak
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