Trump, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 16 Ocak'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alınacağı ifade edildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını bu ay başında üstlenen Kazakistan'ın, başta Afganistan olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerindeki rolünün de müzakere edileceği duyurulan açıklamada, ABD ile Kazakistan arasındaki güvenlik politikaları konularının da masaya yatırılacağı belirtildi.

Nazarbayev'in ziyaret programı kapsamında üst düzey birçok ABD'li yetkiliyle görüşmesi ve BMGK'de bir oturuma katılması da bekleniyor.

İki lider arasında geçen kasım ayında yapılan telefon görüşmesinde Trump, Nazarbayev'i ABD'ye davet etmişti.