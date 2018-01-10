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, lerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdi

'nın önde gelen şirketi tarafından yapılan açıklamada, turizm sezonu başlangıcında 'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandığı ve bu ülkenin bir kez daha lerin gözdesi haline geldiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018 17:11 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 17:24
Türkiye, Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdi

Şirketin de buna göre hazırlanarak Mayıs ve Ekim ayları arasında sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracağı ifade edilen açıklamada, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart kentlerinden 'ye daha fazla sefer düzenleneceği kaydedildi.

Tunus'a gitmeyi planlayan lerin oranının yüzde 125, Mısır için rezervasyon yapan Almanların oranının da yüzde 58 arttığına işaret edilen açıklamada, Alman turistlerin Uzak Doğu ülkeleri tercihlerinde de Tayland, Jamaika ve Maldiv adalarının başı çektiği belirtildi.

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Turistik Müdürü Stefan Baumert yaptığı açıklamada, Almanların gezme arzusunun çok fazla olduğunu ifade ederek, "Gezmek ve başka ülkeleri tanımak istiyorlar. Bu yaz döneminde de bunu göreceğiz. 2018 yaz dönemi rezervasyonları daha şimdiden çok iyi gidiyor." şeklinde konuştu.

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Türkiye, Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdi
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