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’nin arabuluculuk rolüne son vermek için harekete geçiyor

Başkanı 'ın 'in başkenti olarak tanıma kararına tepkiler sürerken Kurtuluş Örgütü'nün () İsrail'in varlığını resmen tanıma kararından dönülmesi ve ABD'nin 'daki barış sürecindeki arabuluculuk rolüne son verilmesi için harekete geçtiği öğrenildi. İsrail'in tanınmayacağı hatırlatılan raporda, Filistin için "İşgal altındaki devlet" ifadesi kullanılıyor.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 18:31
FKÖ ABD’nin arabuluculuk rolüne son vermek için harekete geçiyor

'da sarsıntılara yol açan, Başkanı 'ın 'in başkenti olarak tanıma kararına tepkiler sürerken Kurtuluş Örgütü'nün () İsrail'in varlığını resmen tanıma kararından dönülmesi ve ABD'nin Ortadoğu'daki barış sürecindeki arabuluculuk rolüne son verilmesi için bastıracağı belirtiliyor.

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İsrail'in önde gelen gazetelerinden , Filistinlilerin İsrail ve ABD ile gelecekteki ilişkilerinin parametrelerinin yeniden tanımlanması ve Filistin Yönetimi'nin statüsünün değiştirilmesini amaçlayan bir rapora dikkat çekti.

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Söz konusu rapora göre, FKÖ İcra Komitesi'nin örgütün 1988'de verdiği, İsrail'in varlığın resmen tanıma kararından dönülmesi ile ABD'nin Ortadoğu'daki barış sürecinde arabuluculuk rolüne son verilmesi ve Filistin Yönetimi'nin mevcut "geçici yönetim" statüsünün "işgal altındaki devlet" statüsü olarak değiştirilmesi için bastıracak.

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Haberde atılacak adımların detaylarının bu ayın ortasında FKÖ'nün yapacağı toplantıda sonuçlandırılmasının amaçlandığı belirtiliyor.

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FKÖ ABD’nin arabuluculuk rolüne son vermek için harekete geçiyor
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