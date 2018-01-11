FKÖ ABD’nin arabuluculuk rolüne son vermek için harekete geçiyor

Ortadoğu'da sarsıntılara yol açan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepkiler sürerken Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) İsrail'in varlığını resmen tanıma kararından dönülmesi ve ABD'nin Ortadoğu'daki barış sürecindeki arabuluculuk rolüne son verilmesi için bastıracağı belirtiliyor.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post, Filistinlilerin İsrail ve ABD ile gelecekteki ilişkilerinin parametrelerinin yeniden tanımlanması ve Filistin Yönetimi'nin statüsünün değiştirilmesini amaçlayan bir rapora dikkat çekti.

Söz konusu rapora göre, FKÖ İcra Komitesi'nin örgütün 1988'de verdiği, İsrail'in varlığın resmen tanıma kararından dönülmesi ile ABD'nin Ortadoğu'daki barış sürecinde arabuluculuk rolüne son verilmesi ve Filistin Yönetimi'nin mevcut "geçici yönetim" statüsünün "işgal altındaki devlet" statüsü olarak değiştirilmesi için bastıracak.

Haberde atılacak adımların detaylarının bu ayın ortasında FKÖ'nün yapacağı toplantıda sonuçlandırılmasının amaçlandığı belirtiliyor.