Hindistan, İsrail'le füze anlaşmasını yeniden gündeme aldı

Hindustan Times gazetesi ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, Hint makamlarının İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike anti-tank füzelerinden 8 bin adet sipariş edilmesi için alternatif bir yöntem arayışında olduğunu öne sürdü.

Yeni Delhi yönetimi, yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen alımı geçen hafta iptal etmişti.

YERLİ NAG'LAR YÜZÜNDEN İPTAL EDİLMİŞTİ

Spike füzeleri yerine yerli yapım Nag füzelerinin tercih edileceği açıklanmıştı.

İSRAİL LOBİLERİ DEVREYE GİRDİ!

Ancak gazete Hint ordusunun muharebe sahasında test edilmiş ve Nag füzelerine göre daha uzun menzilli ve hafif olan İsrail yapımı füzeleri tercih ettiğini savundu.

Füze siparişinde devletten devlete satın alma yoluna başvurulabileceği kaydedildi.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine göre, 2016 yılında Hindistan'a 599 milyon dolar değerinde silah satan İsrail, Rusya'nın ardından ülkenin en büyük ikinci silah tedarikçisi oldu.

İSRAİL'İN EN İYİ MÜŞTERİSİ

Hindistan, İsrail'in 2016 yılında 1,2 milyar dolara ulaşan silah ihracatının en büyük pazarı olarak dikkat çekiyor.