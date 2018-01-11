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Son Dakika Haberi: Tunus'ta asker culara karşı sokağa iniyor!

Gösterilerin dördüncü gününe girdiği ülkesinde, iki binden fazla askere devlet binalarını koruma emri verildi. Bu akşam saatlerinde yeni ların olması bekleniyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 17:49 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 18:30
Son Dakika Haberi: Tunus'ta asker protestoculara karşı sokağa iniyor!

'nın yedinci yıldönümünde ların yeniden başladığı Tunus'ta olaylar durulmuyor.

Savunma Bakanlığı, iki bini aşkın askerin kritik devlet binalarını koruyacağını duyurdu. Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Savunma Bakanlığı sözcüsü Bilhasan Veslati, 143 noktada görev yapacak askerlerin polis devriyelerine katıldığını söyledi. Bazı birlikler ise göstericilere müdahale için hazır bekletiliyor.

Dün akşam saatlerinde 100'den fazla kent ve kasabada binlerce insan yeniden sokağa çıktı, AA geniş çaplı protestoların başkent Tunus'a da sıçradığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları, başkent Tunus'tan çok sayıda gözaltı fotoğrafını dünyaya servis etti.

Cezayir sınırı yakınlarındaki Kasrin vilayetinde göstericilerin bir güvenlik merkezini ateşe verdi. Protestocular ve polisin çatıştığı ülkede, polis güçleri biber gazı sıkarak göstericileri dağıtıyor. Bazı gösterilerde yine yağma olayları yaşandı.

Ülkede şimdiye kadar 237 protestocu gözaltına alınmış durumda.

ZAM YAĞMURU SOKAĞA DÖKTÜ

Hafta sonu patlayan gösteri dalgasında öfkeli kalabalıklar, hayat pahalılığı ve artan fiyatları protesto ediyor. Tunus yönetiminin yeni yılla birlikte akaryakıttan kozmetiğe birçok ithal ürüne yapması ve vergileri artırması, büyük öfkeye yol açmış durumda. Zamlanan ürünler arasında internet ve sebze-meyve de var.

Tunus'ta 2010 yılının son günlerinde polisin seyyar satıcı tezgahına el koyduğu Muhammed Buazizi kendini ateşe vermiş ve Arap dünyasını kökünden değiştiren olaylar silsilesi başlamıştı.

Arap Baharı adı verilen gösteri dalgası Mısır, Libya gibi ülkelerde yönetimi değiştirdi, Suriye'yi ise iç savaşa sürükledi.

Tunus'ta ise görece bir istikrar olsa da geçen yıllarda ekonomi darboğaza girdi, 2015'te gerçekleşen iki büyük terör saldırısı ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizmi yok etti. Ülkedeki işsizlik oranı hayli yüksek.

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Son Dakika Haberi: Tunus'ta asker protestoculara karşı sokağa iniyor!
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