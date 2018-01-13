İnsanlık yollarda

Suriye
rejimi, Hama ile İdlib
arasında bulunan ve stratejik öneme sahip Ebu Zuhur Askeri Havalimanı'nı ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı. 2015'ten beri muhaliflerin kontrolünde olan havalimanı İdlib'in güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki 97 köyü de işgal etti. Gerçekleştirilen hava saldırılarında 16 okul tamamen yıkıldı. Suriye rejimi ve müttefiklerinin İdlib'e saldırılarının ardından bölgede yeni bir göç dalgası başladı. Yılbaşından beri 45 bin aile yerinden oldu. İdlib'in güneyinden Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere yaklaşık 200 bin sivil geldi. Bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından yeni bir insani kriz yaşanmaması için Türkiye düğmeye bastı. Türk Kızılayı
ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bombalardan kaçan İdlibliler için sınırın Suriye tarafında kamplar kurmaya başladı. Bölgede artan barınma ihtiyaçları karşısında TDV, bin kişilik çadır kamp kurmaya başlarken Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi'nden ilk etapta 200 çadır yüklü 2 TIR yola çıktı.
312 sivil hayatını kaybetti
Öte yandan Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta
bölgesine düzenlenen yoğun saldırılarda önceki gün 4, dün de 5 sivil yaşamını yitirdi. Son 15 günde 170 sivil Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti. Sivil Savunma kaynaklarından derlenen bilgilere göre ise rejim güçlerinin 14 Kasım 2017 tarihinden bu yana Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda 5'i sivil savunma görevlisi en az 312 sivil can verdi.
Türkiye sığınmacılar için devrede
TÜRK İYE tarafında göç etmek zorunda kalan Suriyelilere, gıda, battaniye, yatak, soba ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddeleri dağıtımına devam edildi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ekiplerimiz yeni barınma kapasitesi oluşturabilmek için durmadan çalışıyor" dedi. Öte yandan Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçe merkezi ve sınır hattına, terör örgütü PYD/PKK'yı simgeleyen bez parçası asıldı.