Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Suriye'de rejimi değiştirmek isteyen gruplara yardım ettiğini belirten Lavrov, bu grupların bazı bölgeleri kontrol etmesinin, ülkenin bölünmesine neden olabileceğini ifade etti.

ABD'Yİ HEDEF ALDI

Rus bakan, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları, ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" ifadesiyle de ABD'nin dün açıkladığı 'terör birliği'ni hedef aldı. Suriye Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin planının ülkenin ulusal egemenliğine bariz bir saldırı olduğunu ifade etti.

Rusya'dan ABD provokasyonuna tepki!

ABD'DEN SKANDAL TERÖR PROVOKASYONU

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK öncülüğündeki 30 bin kişilik birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısına konuşlandırılacağını dün açıklamıştı.

Bunun üzerine Washington'a tepki gösteren bir açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye'nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DOSTLUĞA MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ : ABD'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz. dedi

Rusya'dan Suriye tepkisi: ABD destekli güçler bölünmeye yol açar