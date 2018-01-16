ABD Suriye’yi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, dünya gündeminin ilk sırasına oturan ABD
'nin Suriye
'deki terör ordusu planını değerlendirdi. Lavrov, Rus diplomasinin 2017'deki sonuçlarını değerlendirdiği basın toplantısında Türkiye
'nin ardından ABD'yi sert şekilde uyardı. ABD'nin, Suriye'de "sınır güvenlik gücü" kurulmasına yönelik planlarıyla ilgili, "Bu tek taraflı ültimatom benzeri kararın Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar verebileceğini düşünüyoruz" dedi.
ABD tarafından duyurulan sınır gücü kurulmasına yönelik kararın, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında büyük bir bölgenin izole edilmesi anlamına geleceğine işaret eden Lavrov, "Bu ciddi mesele nedeniyle Suriye'deki bu bölgelere yönelik atılacak adımlara ilişkin endişeler ortaya çıkıyor" ifadesini kullandı. ABD'nin aldığı kararın gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu nezdinde gerekse de daha önce varılan anlaşmalarla bağdaşmadığını vurgulayan Lavrov, "Türk ve İranlı meslektaşlarımız gibi biz de bu konuda ABD'den açıklama bekliyoruz" dedi.
AFRİN VURGUSU
Rus Bakan, Suriye'deki Kürtlerin durumuna da değinerek, "ABD'nin bu planı Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem yaratabilir ve Afrin'deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmaz. Afrin'deki amacımız tümüyle ateşkes" diye konuştu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü önceki gün, Suriye'de ağırlıkla (PYD/ PKK'nın paravanı) konumundaki Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, "sınır güvenlik gücü" kuracaklarını açıklamıştı.
İDLİB'DEKİ DURUMUN SAKİNLEŞECEĞİNİ UMUYORUZ
Türkiye ve İran'la Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yönelik çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Lavrov, "Türk ortaklarımızın, yeni provokasyonların önlenmesi amacıyla İdlib
'deki gerilimi azaltma bölgeleri çevresindeki gözlem noktalarının kurumunu bir an önce tamamlamasını umuyoruz. Şu anda 3 gözlem noktası kurulmuş durumda ve toplam 20 tane kurulacak. Bu noktaların kurulmasıyla İdlib'de durumun sakinleşeceğini umuyoruz" dedi.