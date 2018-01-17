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korkusu 'ye bunu yaptırdı

operasyonu için sınırın sıfır noktasında hazırlıklarını yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere korku saldı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 01:49
Türkiye korkusu PYD'ye bunu yaptırdı

'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, bölgesinde terör örgütü / mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in sınırından görülüyor.

TANKLARI GÖRDÜLER, BEZ PARÇALARINI SAKLADILAR

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikler objektiflere yansıdı.

Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

DİREKLER BOŞ

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.

TANKLAR SINIRDA HAZIR

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin bulunduğu bölgenin karşısındaki Kilis ve Hatay sınırındaki kritik bölgelere tank ve fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam edeceği bildirildi.

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Türkiye korkusu PYD'ye bunu yaptırdı
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