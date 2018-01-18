Avrupa'da fırtına alarmı

Avrupa genelinde etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle birçok ülkede tren seferleri ve uçuşlar durduruldu, eğitime ara verildi, yetkililer halkı olası mağduriyetlere karşı uyardı. Almanya ve Hollanda'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.



Hollanda ve Almanya'da büyük tahribata yol açan şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ağaçların devrilmesine, araçların yoldan çıkmasına, çatıların uçmasına ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti.



Polis tarafından yapılan açıklamada Hollanda'da devrilen ağaçlar ve enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Hollanda sınırındaki Emmerich şehrinde ise 59 yaşındaki bir adam düşen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.



Amsterdam'daki Schiphol Havalimanında en az 260 uçuş iptal edilirken, ülke genelinde tren ve otobüs seferleri askıya alındı. Schiphol Havalimanından daha sonra yapılan açıklamada, fırtınanın iç bölgelere ilerlemesi nedeniyle bazı uçuşların gecikmeler yaşanarak devam edeceği belirtildi.

AA muhabirinin, Batı Avrupa'da olumsuz hava koşullarının etkisine ilişkin derlediği bilgiler, birçok ülkede yetkililerin alarma geçtiğini ortaya koydu.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu.

Ülkede hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hollanda'nın en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edildi.

Güvenlik gerekçesiyle bazı tren istasyonları, çarşı merkezleri ve konteynerlerin devrilmesi sonucunda Rotterdam limanı kapatıldı.

Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, önemli işi olmayanlara dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu. Farklı yollarda toplamda 25 kamyonun devrilmesi sonucu ise çok sayıda otoban ulaşıma kapatıldı.

Sabah başlayan fırtınada, evler ve binalar hasar gördü ve devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Öğrencileri taşıyan bir otobüsün fırtınanın etkisiyle yaptığı kazada şoför ve 5 öğrenci yaralandı.

Enschede ve Zwolle kentlerinde devrilen ağaç nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

BELÇİKA DA TURUNCU ALARM VERİLDİ

Belçika'da ise rüzgar hızının saatte 119 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KMI), ülkenin Flamanya bölgesi için turuncu alarm verildiğini açıkladı. Belçika Federal Kamu Hizmeti de acil durumlar için özel bir numaranın aktive edildiğini duyurdu.

BAZI BÖLGELER TRAFİĞE KAPATILDI

Olası tehlikeye karşı Ghent limanının kapatıldığını belirten yetkililer, başkent Brüksel'de bazı bölgelerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Valonya bölgesinde ise itfaiyeciler 50'den fazla acil duruma müdahale etti, birçok şehirde ağaçlar devrildi. Bölgede aracının üzerine ağaç düşen bir kadın sürücü hayatını kaybetti.

Belçika'nın uluslararası havaalanı Zaventem'de ise uçuşlar çoğunlukla normal seyrinde devam ediyor.

ALMANYA'DA 100 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ



Almanya'nın enerji şirketi Westnetz yaptığı açıklamada, Kuzey Ren-Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirildi. Açıklamada, elektrik arızasının birkaç saat içerisinde onarılacağı ifade edildi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde tüm demiryolu seferleri askıya alınırken, Münih kentinde ise 8 yurtiçi uçuş iptal edildi.

Goslar, Essen, Düsseldorf belediyeleri de ailelere çocuklarını eğitim kurumlarından almalarını tavsiye etti. Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Thüringen eyaletinde bazı kentlerde, park, hayvanat bahçeleri ve müzelerin tedbir amaçlı kapatıldığı ifade edildi.

Köln'e gelen turistlerin uğrak yeri olan tarihi Köln katedrali meydanı da fırtına nedeniyle kapatıldı.

FRANSA'DA RÜZGAR ŞİDDETİ REKOR KIRDI

Fırtına Fransa'nın kuzey ve doğu bölümlerinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle Lille ve çevresindeki şehirlerde çok sayıda ağacın devrildiği, bazı kentlere elektrik ulaştırılması konusunda aksaklıkların yaşandığı açıklandı.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler bölgesinde ise fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısının uçtuğu belirtildi.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da dün fırtına nedeniyle 15 kişinin yaralandığı, 15 bin haneye de elektrik verilemediği açıklanmıştı. Tarihi rekor olarak açıklanan rüzgarın saatteki hızının ise 225 kilometreye kadar çıktığı ifade edildi.

İSVEÇ'TE KIRMIZI ALARM

İsveç'te şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer halkı olası risklere karşı uyardı.

İsveç Devlet Meteoroloji Kurumu, şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle ülkenin büyük bölümünde kırmızı alarm verdi. Ülkede, kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde son iki gündür meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Stockholm Arlanda Havalimanı'na inen ve kalkan uçakların zor anlar yaşaması nedeniyle pistlerin yönleri değiştirildi. Şiddetli rüzgar Nyköping kentinde de etkili olurken, Bulgaristan'dan gelen bir uçak Skavsta Havaalanı'na inemeyince, Arlanda Havalimanı'na yönlendirildi.

BULGARİSTAN'DA, "TURUNCU" VE "SARI" ALARM

Bulgaristan'da da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde "turuncu" ve "sarı" alarm verildi.

Ülke genelinde yoğun kar yağışları nedeniyle birçok okulda eğitime ara verilirken, Bulgaristan'daki en popüler kayak merkezlerinden Bansko'da şiddetli rüzgar nedeniyle teleferikler geçici olarak hizmete kapatıldı.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Rodop dağları bölgesindeki Smolyan şehrinde rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verirken, otobüs duraklarının metal gövdelerini de yıktı.

HORTUM YIKIP GEÇTİ

Ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde de Dobriç kentine yakın 44 yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandı ve Balkan dağı geçitlerinin büyük bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığını, ülke genelindeki trafiğin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

ROMANYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Romanya'da çarşamba akşamı başlayan kötü hava şartları ülkenin batı ve kuzey kesimlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Verilen turuncu alarm sonrasında 43 yerleşim yerinde 3 bin hane elektriksiz kalırken, uçak ve tren seferleri de iptal edildi. Bazı şehirler arası karayolları trafiğe kapatılırken, ülkenin kuzey ve batısındaki okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.