Belçika'dan ABD'ye Filistin misillemesi

Belçika Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo, yaptığı yazılı açıklamada, Brüksel'in UNRWA'ya verilecek 19 milyon euroluk fonu 3 yıl içinde kademeli olarak ödeyeceğini belirtti.



Croo, ilk yıllık meblağın "UNRWA'nın şu anda karşı karşıya bulunduğu mali zorluklar göz önünde bulundurularak derhal ödeneceğini" ifade etti.

"YAŞAM KOŞULLARI GERÇEKTEN ZOR"



Belçika hükümetinin milyonlarca Filistinli mülteciye insani yardım sağlayan UNRWA Genel Sekreteri'nin acil yardım çağrısına yanıt olarak harekete geçtiğini kaydeden Croo, "Gazze, Suriye, Batı Şeria ve bölgedeki diğer ülkelerdeki yaşam koşulları gerçekten zor" ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.



Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.