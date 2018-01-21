Haberler Dünya Haberleri Afrin için ‘diplomatik harekât’

Afrin için ‘diplomatik harekât’ TSK, Afrin’i terörden arındırma operasyonunun startını verirken Dışişleri de bu hamlenin uluslararası meşruiyetini dünyaya anlatmak için diplomatik harekât başlattı