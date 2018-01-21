Afrin için ‘diplomatik harekât’

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) Suriye'nin kuzey batısında yer alan Afrin'deki PKK/ YPG/KCK ve DEAŞ terör unsurlarının temizlenmesi için kara ve havadan harekat başlatırken uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını anlatmak üzere diplomatik atak da başlattı. Zeytin Dalı
adı verilen Afrin'e yönelik terör harekatının meşru gerekçesi 4 uluslararası önemli belgeye dayandırıldı: BM Sözleşmesinin, " Meşru Müdafaa" hakkını düzenleyen 51. maddesi, 2005 yılındaki 1624 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile 2004 yılındaki 2170 ve 2178 sayılı Güvenlik Konseyi kararları. DÖRT SAĞLAM HUKUKİ GEREKÇE
Bu çerçevede Türkiye terörle mücadele amaçlı harekatın uluslararası hukukta, küresel dayanışmada karşılığı bulunduğunu özellikle vurguladı. Dün akşam saatlerinde ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
ise ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u arayarak, Afrin harekatının kapsamı ve hedefi hakkında bilgi verdi. 4 sağlam hukuki gerekçe:
Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51. Maddesi, BM üyelerinden herhangi birinin silahlı saldırıya uğraması halinde, BM Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek ilgili ülkeye meşru müdafaa hakkı tanıyor.
BM Güvenlik Konseyi'nin 2005 yılındaki 1624 sayılı kararı, üye devletlere hem sınırları içinde hem de sınırları dışında terörist eylemleri önleme yetkisi tanımlıyor.
Güvenlik Konseyi'nin Ağustos 2014'teki 2170 sayılı kararında ise terörizmin her türünün uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en önemli tehdidi oluşturduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda özellikle, Irak ve Suriye'de DEAŞ ve Nusra Cephesiyle etkili mücadelenin yol haritasını çiziyor.
Güvenlik Konseyi'nin Eylül 2014 tarihli 2178 sayılı kararında ise terörün yayılmasına neden olan koşulların üzerine gidilmesi, teröre karşı koymak için uluslararası hukuk kapsamında önlem alınması ve yabancı savaşçılarla mücadelenin çerçevesini çiziyor. ZEYTİN DALI DÜNYA MEDYASINDA RussIa Today
: Rusya'nın İngilizce yayın yapan kanalı, Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonunu internet sitesinden canlı görüntülerle aktardı. Rus yetkililerin, operasyondan endişe duyduklarını ancak Türkiye'nin bu hamlesine herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını açıklaması dikkat çekti. BBC:
İngiliz yayın kuruluşu da operasyonu son dakika olarak "Türk savaş uçakları Afrin'i vurdu" başlığıyla duyurdu ve Türkiye'nin 2012'den beri Afrin'i elinde tutan terörist grupları bölgeden çıkaracağını aktardı. Ancak BBC bu gruplar için 'terörist' ifadesini kullanmamaya özen gösterdi. El Cezire:
Katar merkezli El Cezire, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamasından hemen sonra Türkiye'nin Afrin operasyonuna başladığını aktardı. El Cezire, Afrin kentini elinde tutan YPG'nin, Türkiye sınırları içinde eylem düzenleyen PKK ile arasındaki bağlarını vurguladı. AFP:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) YPG'ye karşı operasyonuna "Zeytin Dalı" ismini verdiğini belirten ajans, "Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyacağı" açıklamasının altını çizdi. AP:
Operasyonun saat 17.00'de başladığını duyuran haber ajansı, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin de operasyonda görev aldığını duyurdu.