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Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya Savunma Bakanlığı, 'nin Afrin'e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin, güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin'den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:06
Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin Afrin'e yönelik operasyonu sonrasında Suriye'deki Rus askeri yönetiminin, bölgedeki Rus birliklerinin güvenliği için gerekli adımları attığı belirtildi.

Açıklamada, alınan önlemler kapsamında Afrin'deki Rus birliklerinin Tel Rıfat'a bağlı Tel Acar bölgesine sevk edilmesi talimatının verildiği kaydedildi.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR

Rus askerlerinin Afrin'den çekildiği Anadolu Ajansı (AA) tarafından dün duyurulmuştu.

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

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Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!
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