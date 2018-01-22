“Türkiye’nin güvenlik endişesini anlıyoruz”

Türkiye
'nin ulusal güvenlik ve terörle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı
'nı başlattığı gün SABAH'a özel açıklamalarda bulunan NATO
Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye'nin güvenlik endişelerine saygı duyduğunu belirtti. Bugün Ankara'ya gelerek temaslarda bulunacak Gottemoeller, "Türkiye NATO'nun değerli bir müttefiki ve bu Türkiye'nin 1952'de İttifak'a katılışından bu yana değişmeyen bir gerçek. Başka değişmeyen bir gerçek ise NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olması ve Türkiye'nin İttifak'ın güvenliği için vazgeçilmez oluşudur" dedi. 'TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİNİZ'
Ankara ve İstanbul'a yapacağı ziyaret çerçevesinde Türk hükümeti yetkilileriyle güvenlik ortamını konuşacaklarını kaydeden Gottemoeller, "Şiddet ve çalkantılar içinde bulunan bölge ve ciddi bir tehdit oluşturan terörizm de bu görüşmelerin bir parçası olacak" şeklinde konuştu. "Her ne kadar NATO'nun Suriye
'de arazide varlığı olmasa da, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türkiye istikrarsız bir bölgede cephe hattında yer alan ve terör saldırılarından çok çekmiş bir ülke" diyen Gottemoeller, "NATO olarak Suriye'den gelebilecek balistik füze tehdidine karşı Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirdik, Türk toprakları üzerinde erken uyarı sistemi (AWACS) gözetleme uçuşlarını artırdık ve Akdeniz'in doğusunda deniz kuvvetleri mevcudiyetimizi artırdık" ifadelerini kullandı. TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ
"ABD'nin Suriye sınırında YPG'li teröristlerden oluşan 30 bin kişilik ordu kuracağı haberlerine dair ise "NATO bu konuya müdahil değildir" açıklamasında bulunan Gottemoeller, "NATO DAEŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun bir üyesi ve bu koalisyonu AWACS gözetleme uçuşları ve Irak ordusunun eğitimine verdiği katkılar ile destekliyor. Ancak, NATO'nun Suriye'de arazide bir varlığı bulunmamaktadır" dedi. Gottemoeller "Eminim ki, Türkiye İttifak içinde öncü bir rol oynamaya devam edecektir. Kişisel olarak ben buna Brüksel'deki NATO karargâhındaki çalışmalarımda her gün tanık oluyorum. Türkiye NATO harekâtları ve DAEŞ ile mücadelede çok önemli katkılarda bulunuyor" dedi. 'BİR DAHA OLMAYACAK'
NATO'nun kasımda gerçekleştirdiği Üçlü Mızrak tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi karalama skandalı hakkında konuşan Gotemoeller, "NATO bu hadise ile ilgili derhal harekete geçti. Olaydan haberdar olur olmaz, Genel Sekreter Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile telefonla görüştü. NATO rencide edici böyle bir hadisenin vuku bulmuş olmasından dolayı büyük üzüntü duymakta. NATO askeri makamları tatbikat sırasında neler olduğunun detaylarını araştırıyorlar ve bu tür bir olayın gelecekte tekrarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınıyor. Bu süreçte, Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dahil olmak üzere, Türk hükümeti yetkilileriyle yakın temasını sürdürüyor" dedi. PENTAGON'DAN ZEYTİN DALI HAREKÂTI AÇIKLAMASI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "gerilimin tırmandırılmaması" mesajı verdi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ise Afrin'in kendilerinin operasyon alanı olmadığını söyledi. Türkiye'nin Afrin operasyonu konusunda kendilerine bilgi verdiğini belirten Votel, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz" dedi. Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, "Türkiye'nin ABD tarafından da terör listesine alınan PKK hakkındaki kaygılarını anlıyoruz. ABD, PKK'ya herhangi bir destek sağlamıyor" ifadelerini kullanmıştı. YPG RUSYA'YA DÜŞMAN
Terör örgütü YPG, Türkiye'nin Rusya
'dan onay almadan Afrin'e operasyon düzenlemeyeceğini belirterek, "Rusya'yı da en az Türkiye kadar sorumlu tutuyoruz" dedi. Rudaw'ın haberine göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uluslararası güçlerin, başta da Rusya'nın (ki Rus askerleri de Afrin'de konumlanmış durumda) onayı olmadan bu saldırının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını iyi biliyoruz." Öte yandan Esad rejiminin, Halep'teki örgüt unsurlarının Afrin'e yardım göndermesinin önünü açtığı bildirildi. BMGK AFRİN İÇİN TOPLANIYOR
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı. BMGK da Fransa'nın çağrısı üzerine bugün için toplanma kararı aldı. Bakan Drian, "Fransa Suriye'deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'ni insani riskleri görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz" demişti. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.