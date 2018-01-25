Washington Times'tan ABD yönetimine: Kararı gözden geçir

Washington Times internet servisinde yer alan "Türk Birlikleri neden Afrin'de" başlıklı analiz/görüş yazısında ABD'nin terör örgütü YPG'ye yapılan silah yardımı masaya yatırıldı.

YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğu belirtilen analizde YPG'nin ABD eli ile silahlandırılmasının Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit olarak algılamasının haklılığına vurgu yapıldı.

Analizde iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı olarak bozulmasının iki ülkenin kaybına olacağı kaydedilerek ABD yönetiminin kararı gözden geçirmesi için çağrı yapıldı.

İşte o analiz;

ÇOK RİSKLİ STRATEJİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki PKK bağlantılı Kürt militanlarına karşı Suriye'nin Kuzey Batı'sına Zeytin Dalı Operasyonu başlattı.

Aylardır Türk yetkilileri bir terörist grubunu diğeriyle savaşması için desteklemenin özellikle bu gruplardan birinin Türkiye'nin bölünmesine yönelik isteğinin olduğu zamanda, çok riskli bir strateji olduğunu ABD'ye iletmeye çalıştı.

NATO MÜTTEFİKLİĞİ

Trump yönetimi, cevap olarak, karışık mesajlar gönderdi ve NATO müttefikinin güvenliğine yönelik taahhüdünü yerine getiremedi.

Türkiye, Obama yönetiminden beri ABD'nin PKK-YPG işbirliğinin sürmesini şiddetle kınayarak karşı çıktı. YPG, PKK'nın Suriye parçası olan PYD'nin silahlı kanadı. PKK Birleşik Devletler tarafından da terör listesine alınan silahlı terör örgütü.

TÜRKİYE HAKLI OLARAK...

Her ne kadar ABD'de geniş bir şekilde bilinmese de çok sayıda sivil sınır hattında DEAŞ ve YPG saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Türkiye bu yüzden haklı olarak PKK'nın Suriyeli militanlarını silahlandırmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak algılıyor.

Trump yönetimi YPG'yi DEAŞ'a karşı savaşan etkili güç olarak görürken, görünen o ki, Türkiye'nin PKK terörü ile on yıllar boyunca süren savaşını anlamakta başarısız kaldı. Aynı zamanda YPG'ye sağlanan ekipmanların PKK teröristlerinin elinde kullanılmayacağının garantisini de vermiyor.

İKİ ÜLKENİN DE KAYBI

ABD-Türkiye ilişkilerinin bu sebepten kalıcı olarak kopması her iki tarafın da kaybı ve DEAŞ ve Amerika'nın diğer düşmanlarının ise büyük bir kazancı olacaktır.

KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİR ÇAĞRISI

Birleşik devletlerin YPG-PKK'yı silahlandırma kararını yeniden gözden geçirmesini ve Türkiye ile stratejik işbirliğini yeniden masaya yatırması konusunda ısrar ediyoruz.