Alman polisi, yine PKK yandaşlarına göz yumdu

Alman polisi, Köln'de Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarına göz yumdu.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından PKK ile ilişkili kuruluşların çatı örgütü diye nitelendirdiği NAV-DEM tarafından düzenlenen gösteride, YPG, PYD bayraklarının yanı sıra, yasak olmasına rağmen çok sayıda Abdullah Öcalan posterleri ve Türkiye aleyhine pankartlar açıldı.

Köln'ün Ebertplatz Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi. 2 binin üzerinde polisin görev yaptığı yürüyüşe, atlı polislerin yanı sıra polis helikopterleri de havadan yürüyüş kortejini izledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Protesto gösterisi öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Köln Emniyet Müdürü Uwe Jacob, gösteride teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşınmasına izin vermeyeceklerini, YPG ve PYD bayraklarının ise taşınabileceğini açıklamıştı.

POLİS, ANONS YAPARAK UYARDI

İlerleyen saatlerde, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşü, polis tarafından yasa dışı ilan edilerek durduruldu.

Çevik kuvvet polisleri bir saati aşkın beklemenin ardından terör örgütü yandaşlarının yasaklı posterleri indirmemesi üzerine grubu çembere aldı.

TOMA'larla güvenlik önlemi alan polis, gruba yaptığı anons ile "Yürüyüşün yasa dışı bir hal aldığını, bu yüzden grubun sakince dağılmasını, aksi takdirde güç kullanarak dağıtacağını" ilan etti. Bu kararın üzerine terör örgütü yandaşları polis kontrolünde küçük gruplar halinde dağıldı.

ALMAN POLİSİNE ŞİŞE ATTILAR

Uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı.

Polis taşkınlık yapanlardan bazılarını kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına alarak bu kişileri serbest bıraktı. Bu kararın üzerine terör örgütü yandaşları polis kontrolünde küçük gruplar halinde dağıldı.