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'de / yandaşlarına polis müdahalesi

'nın başkenti 'de Büyükelçiliği önünde gösteri bahanesiyle toplanan terör örgütü / yandaşlarına polis müdahalede bulundu. Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve 'ın posterini taşıdı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 07:18 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 07:22
Berlin'de PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Büyükelçilik önündeki meydanda yaklaşık 300 terör örgütü yandaşı / paçavraları taşıdı ve slogan attı. Bu sırada karşıt gösteri yapmak isteyen bir grup Türk, kendilerine ayrılan bölüme polis eşliğinde gitti.

POLİS ARAYA GİRDİ

Bu sırada PYD/PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırma girişiminde bulundu. Ancak polis, köpekleri de kullanarak müdahale etti ve iki grubun arasına girerek olayların büyümesini engelledi.

ERDOĞAN POSTERLERİ TAŞIDILAR

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Türk vatandaşları bayrak ve 'ın posterini taşıdı.

Gösteriler sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. 'nin Büyükelçiliğinin bulunduğu Tiergarten Caddesi 2 saat trafiğe kapatıldı.

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Berlin'de PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi
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