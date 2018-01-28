Japonya’da trenlere geyik kaçıran ses

Japonya
, demiryolu kaza
larında telef olan geyiklerin sayısını azaltmak için ilginç bir uygulamaya adım atmaya hazırlanıyor. Trenlere yerleştirilecek hoparlör, geyik soluması ve köpek havlaması sesleri yayarak geyiklerin raylardan uzaklaşmasını sağlayacak. Japon gazetesi Asahi Shimbun'a konuşan Demiryolları Teknik Araştırmaları Enstitüsü, aletin tren ile geyik çarpışması kazalarını yüzde 40 oranında azaltacağını kaydetti. Geyiklerin soluma sesleriyle tehlikeye karşı birbirlerini uyardığına dikkat çekilirken; aletin sesi, geyikleri korkutan köpek havlamasıyla birleştirmesiyle kazaların önüne geçilebileceği ifade edildi. Aletin üç saniye geyik soluması, yirmi saniye ise köpek havlaması sesi yayacağını belirten Enstitü yetkilisi, "Eğer mekanizmamız işe yararsa, pek çok noktada geçiş engelleme tesisatlar��na gerek kalmayacak" diye konuştu. Japonya Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, 2016 ile 2017 yılları arasında geyik veya diğer vahşi hayvanlar ile trenin çarpıştığı 613 vakada, demir yolu ulaşımına ara verildi veya gecikmeler yaşandı.