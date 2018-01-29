Devlet sırrını ifşadan tutuklandılar

Bu iki kişinin birbirini tanıdığı ifade edilen açıklamada, Thomas M'nin "gizli" ibareli Almanya Savunma Bakanlığının bütçe planlamasıyla ilgili taslağın bir bölümünün yer aldığı belgeye sahip olduğu kaydedildi.

Belgenin içeriğinin Almanya'nın güvenlik politikası açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Thomas M'nin 2016'da belgenin bir kopyasını Martin M'ye verdiği ifade edildi.

Martin M'nin daha sonra belgenin kopyasını çalışanlarına ve amirine de verdiği belirtilen açıklamada, Martin M'nin işvereninin Almanya'nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatına bildirimde bulunması üzerine bu konuda soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

BELGEYE NASIL ULAŞTIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, Thomas M'nin bu belgeye nasıl ulaştığının henüz açıklığa kavuşturulamadığı belirtildi.

Düsseldorf havalimanında skandal uygulama

Martin M. ve Thomas M'nin 26 Ocak'ta çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.