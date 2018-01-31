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'den S400 itirafı

, 'nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığı belirtti.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 21:11
ABD'den S400 itirafı

, 'dan 1'i opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 alacak ve alınacak sistemlerin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak.

ABD'DEN S-400 İTİRAFI

'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı yaptığı açıklamaya göre ABDyönetimi, Türkiye ve 'ı S-400 sistemlerini almaktan vazgeçirmek için çalışma yürütüyor.

Rusya S400'ler için tarih verdi

ABD'NİN BOŞ ÇABALARI

Türkiye ile Rusya arasında imzalar 'da atıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 ve 4 adet batarya satın alındı.

Türkiye, ABD'den gelen tepkilere rağmen büyük bir anlaşma yaparak Rusya'yla anlaştı. Fakat Türkiye ile Rusya'nın ticaretinden rahatsız olan ABD, kendi füzelerini Türkiye'ye satmak için elinden geleni yapıyor.

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ABD'den S400 itirafı
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