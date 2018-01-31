ABD'den S400 itirafı

Türkiye, Rusya'dan 1'i opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 alacak ve alınacak sistemlerin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak.

ABD'DEN S-400 İTİRAFI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı yaptığı açıklamaya göre ABDyönetimi, Türkiye ve Katar'ı S-400 sistemlerini almaktan vazgeçirmek için çalışma yürütüyor.

ABD'NİN BOŞ ÇABALARI

Türkiye ile Rusya arasında imzalar Ankara'da atıldı. Anlaşma kapsamında Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı.

Türkiye, ABD'den gelen tepkilere rağmen büyük bir anlaşma yaparak Rusya'yla anlaştı. Fakat Türkiye ile Rusya'nın ticaretinden rahatsız olan ABD, kendi füzelerini Türkiye'ye satmak için elinden geleni yapıyor.