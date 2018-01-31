Endonezya ve Güney Kore'den terörle mücadelede iş birliği

Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmede, diğer savunma alanının yanı sıra özellikle iki ülke arasında terörle mücadele ve istihbarat paylaşımı konularının ele alındığı bildirildi.

İki ülke arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ardından basına açıklama yapan Ryacudu, anlaşmanın Endonezya'nın "terörizmi yok etme amacının parçası olduğunu" söyledi.

Ryacudu, "en büyük düşman" olarak tanımladığı terörizmin üstesinden gelebilmeleri için dost ülkelerin destek ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan, iki ülke arasında daha önce varılan anlaşmalar kapsamında savunma sanayisinde iş birliğinin artırılmasının da görüşüldüğü kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun ikili ilişkileri geliştirilmek amacıyla bu yıl içinde Güney Kore'yi ziyaret etmesi bekleniyor.