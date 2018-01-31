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ve 'den terörle mücadelede iş birliği

ve , savunma ve terörle mücadelede iş birliğini artırma kararı aldı. Resmi ziyaret kapsamında Endonezya’da bulunan Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo, başkent Cakarta’da, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile bir araya geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 12:22
Endonezya ve Güney Kore'den terörle mücadelede iş birliği

Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmede, diğer savunma alanının yanı sıra özellikle iki ülke arasında terörle mücadele ve istihbarat paylaşımı konularının ele alındığı bildirildi.

İki ülke arasında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının ardından basına açıklama yapan Ryacudu, anlaşmanın 'nın "terörizmi yok etme amacının parçası olduğunu" söyledi.

Ryacudu, "en büyük düşman" olarak tanımladığı terörizmin üstesinden gelebilmeleri için dost ülkelerin destek ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan, iki ülke arasında daha önce varılan anlaşmalar kapsamında savunma sanayisinde iş birliğinin artırılmasının da görüşüldüğü kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun ikili ilişkileri geliştirilmek amacıyla bu yıl içinde 'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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Endonezya ve Güney Kore'den terörle mücadelede iş birliği
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