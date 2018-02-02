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ile arasında savunmada iş birliği

Marise Payne, Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu ile savunma iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 09:32
Avustralya ile Endonezya arasında savunmada iş birliği

Savunma Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Payne, Batı eyaletinin başkenti Perth'te düzenlenen Terörle Mücadele Bölgesel Savunma Bakanları Toplantısı'nda lı meslektaşı ile imzaladıkları savunma işbirliği anlaşması hakkında bilgi verdi.

Payne, anlaşmanın, Endonezya'da 2006 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan iki ülke arasındaki savunma, güvenlik ve terörizm konularında iş birliğini kapsayan Lombok Anlaşması'nın devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Anlaşmanın, iki ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkilerin gücünü teyit etmenin yanı sıra gelecek yıllardaki devamlılığını sağlamayı hedeflediğini belirten Payne, ''Bu güncellenen anlaşma, gelecekte yaşayabileceğimiz güvenlik zorluklarına karşı mücadeledeki iş birliğini artırma yönündeki bağlılığımızı gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

Avustralya ve Endonezya arasındaki savunma ilişkisini Lombok Antlaşması'nın belirlediğini, anlaşmanın egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı üzerine kurulduğuna değinen Payne, açıklamasında ''Savunma iş birliğinin yeniden onaylanması ve güçlendirilmesi, paylaşılan stratejik çıkarlarımıza ve deniz güvenliği, terörizm dahil olma üzere tüm güvenlik tehditlerine karşı mücadelemize devam etmemizi sağlayacaktır.'' vurgusunu yaptı.

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Avustralya ile Endonezya arasında savunmada iş birliği
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